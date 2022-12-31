  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Ataoğlu: 2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu: 2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında;

 

“2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır

 

Ülkemiz ve dünya geride bıraktığımız son yıllarda çok kritik süreçlerden geçti.

Başta salgın olmak üzere küresel sorunlar toplumumuzu birçok açıdan etkiledi. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan toplumumuzun moralini diri tutacak proje ve çalışmalarla bir yılı geride bıraktık.

 

Pandemi sonrası doğru yaptığımız açılımlarla, yurt dışından turistleri ülkemizde ağırlayarak Covid-19 öncesi turizm rakamlarını yeniden yakaladık. 2023 yılında ülkemiz turizm alanında çok daha yoğun bir dönem yaşayacak. Daha fazla turist ağırlayabilmek için alternatif yeni projelere yönelerek çalışmalarımızı hızlandırarak sonlandırmak üzereyiz.

 

Her fırsatta söylediğim sözü yılın son gününde de takrarlamak istiyorum; ‘KKTC’yi 12 ay turist ağırlayacak bir yer haline getireceğiz’.

fikri-ataoglu-yeni-yil-2.jpg

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2023, hedeflerimize kararlılıkla yöneldiğimiz bir yıl olacaktır. Hep birlikte el ele, omuz omuza ilerlediğimiz müddetçe, geleceği daima bugünden daha iyi yapabileceğimize dair inancımı tam. 2023 yılının, turizm, kültür ve sanatla dopdolu bir yıl olması ümidiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, siz değerli halkıma saygılarımı sunuyorum..” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de 2022 yılında pandemide normalleşme sürecine girdi31 Aralık 2022 Cumartesi 11:30
  • Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde korkunç kaza31 Aralık 2022 Cumartesi 11:10
  • Akçay'da Yangın!31 Aralık 2022 Cumartesi 11:01
  • İki Ani Ölüm!31 Aralık 2022 Cumartesi 10:46
  • Poşet devri kapanıyor30 Aralık 2022 Cuma 23:21
  • Polis Akıncılar Ercan yolundaki kazanın detaylarını paylaştı30 Aralık 2022 Cuma 23:19
  • PGM vatandaşı uyardı. “Yeni yıl kutlamalarında ateşli silahlar kullanmayın!”30 Aralık 2022 Cuma 21:11
  • Uluçay, çalışanların yeni yılını kutladı30 Aralık 2022 Cuma 19:47
  • Eski milli voleybolcu Dünya Baltacıoğlu vefat etti30 Aralık 2022 Cuma 19:45
  • İçişleri Bakanı Öztürkler'den Büyükelçi Feyzioğlu'na nezaket ziyareti30 Aralık 2022 Cuma 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti