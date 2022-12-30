Ataoğlu: 220 adayımız bizim nazarımızda kazandı

Seçim sonrası önceki gün İskele ve Gazimağusa bölgelerinin durum değerlendirmesini yapmak üzere toplanan DP’liler dün de Lefke, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa bölgeleri için toplandı.

25 Aralık yerel seçimlerin ardından Girne Oscar Otel’de bir araya gelen DP’liler, seçim sürecini değerlendirdi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu başta olmak üzere, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve adayları değerlendirme toğlantısı gerçekleştirdi.

Konuşmalarını gerçekleştiren Ataoğlu, bölgelerde yakalanan ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarda sahada bulunanlara teşekkür etti.

ATAOĞLU: 220 ADAYIMIZ DA BİZİM NAZARIMIZDA KAZANMIŞTIR

Ataoğlu, “Çıktığımız yolda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Kolay bir süreç değildi. Özellikle Lefke, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa’nın da belli bir bölümü 8 buçuk yıl önce bir yerel seçim geçirdi. 8 buçuk yıl sonra gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde ne mutlu bize ki 18 belediyede belediye meclis üyesi adayını gösterdik. Bu süre içerisinde gönlümüzden geçen çok farklı şeylerdi. İçimizden seçilen 15 arkadaşımız önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde bizleri temsil edecek. 220 adayımız da bizim nazarımızda kazanmıştır. Belediye Başkan Adayımız olsaydı olay çok farklı olurdu. İttifak olarak çıktığımız bu yolda birçok yerde yalnız da kaldık. İlçe Başkanlarımız ve seçim komitelerimiz ellerinden geldiğince çalıştı. Üç milletvekili olarak bu kısa süre içinde her yerde olmaya çalıştık. Ne mutlu bize ki bizim dışımızdaki gerek belediye meclis üyeleri olsun gerekse belediye başkan adayları kazananlar, kaybedenler ittifak yolunda yürüdüğümüz herkes aradı ve teşekkür etti. Belediye Başkan Adaylarımızla yola çıkabilirdik ancak ittifak kararı geleceği yönelik bir adımdı. Samimiyet içerisinde bir karar aldık” ifadelerine yer verdi.

Ataoğlu, mühürün seçimlerde olan önemine bir kez daha vurgu yaparak, belediye meclis üyesi ile birlikte önümüzdeki yılı yürüyeceklerini sözlerine eklerken sahada olan partililer ve üyelerden de bölgelerde gözlemlenen eksiklikliklerin rapor olarak sunulmasını talep etti ve ekledi, “sizler sahada, sokaktaydınız, partimizin, partililerimizin, üyelerimizin, hangimizin ne eksiği, ne önerisi var ise rapor halinde ilçelerinize verin. Verin ki onlar bize ışık tutsun, o bölgelerdeki eksikliklerimizin ne olduğunu bilerek yola çıkalım” dedi.

AKPINAR: PARTİMİZİN 50’NCİ YILINA ODAKLI STRATEJİK GELİŞİM PLANI VE ÇALIŞMALARINI BAŞLATIYORUZ

DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar ise konuşmasında seçim sürecinde DP’lilerin ortaya koyduğu alınteri ve özveriye dikkat çekerek, “Ortaya koymuş olduğumuz mutlak bir başarı vardır. Bir sonraki süreci ele alabilme noktasında çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bu sürecin ele alınmasında 7 Ocak’ta yapılacak olan parti meclisi toplantısı sonrasında çıkacak karar ve sonuçlarda 2042’yi hedef alan, 50’nci yılımıza odaklı stratejik gelişimi plan ve programını ortaya koymuş olacağız” dedi.

Çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Akpınar, bu çalışmaların bir sonraki süreci daha farklı kazanımlar elde edebilme noktasında ciddi bir motivasyon yaratacağını kaydederek, ittifak sürecinin kolay bir süreç olmadığını, ittifak noktasında gelen yansımaları da ilerleyen günlerde paylaşacaklarını aktardı.

TOSUNOĞLU: SEÇİMİN EN AZ KAYBEDENİYİZ

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “Zorlu bir süreçten geçtik bu süreç bizlerde bir yorgunluk biriktirdi” diyerek sürecin geride kaldığını ve eksiklikler noktasında DP’lilerin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Tosunoğlu, “Vatandaş her zaman en iyi hakemdir. Takdir ve tevazu gösterdiği sonuçlarda hepimize bir ders niteliğindedir. Biz seçimin en az kaybedeniyiz. Vücudu olmayan ancak ruhu olan bir yarışta ruh 7.02 aldı. Partimizin temel sorunları var ancak ne olursa olsun bu parti göründüğü gibi hem sizlerin hem de vatandaşlarımızın tevazusunu görebiliyor. En az hasarla dışarı çıkmayı başaran partiyiz. İttifak bazı yerde samimi bazı yerde değildi. İttifak adaylarını birçok yerde zafere, belediye başkanlığına taşıyan parti ve bireyler olduk” dedi.