Ataoğlu: 25 Yıl atıl kalan tiyatro binasını sanat dünyasına yeniden kazandırıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci etabı devam eden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasında çalışmalarını yerinde inceleyerek, inşaatı üstlenen firma yetkililerinden gelinen son aşama hakkında bilgiler aldı.

Ataoğlu’nun Devlet Tiyatroları ikinci etap inşaat çalışmaları inceleme ziyaretinde, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın, Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Planlama İnşaat Dairesi uzman personeli ve Devlet Tiyatroları personeli eşlik etti.

“BU PROJENİN TAMAMLANMASINI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINA KOYDUK”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, “27 Şubat 1999’de yanan Devlet Tiyatroları için yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayarak hazırlanan bina projesi bir türlü hayata geçirilemedi, bu binayla ilgili uzun yıllardır sanatçılar ve sanat severler haklı olarak büyük bir beklenti içerisindeydi. Bizler bu bilinçle bu projenin bir an önce tamamlanmasını önceliklerimiz arasına koyduk ve bu uzun bekleyişin son bulması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Ataoğlu, sanatın ve sanatçının toplumla buluşmasının önemine, tiyatronun insan ve toplum hayatına çok büyük katkı sağladığına işaret etti.

Ataoğlu, Kıbrıs insanı ve sanatçısına layık çağdaş bir tiyatro binasına kavuşulması, en kısa sürede inşaatın tamamlanp perdenin açılmasını sanatla ve sanatçıyla izleyicileri buluşturmayı arzuladıklarını ifade etti.

ATAOĞLU: “SÜRECİN BİRE BİR TAKİPÇİSİYİZ”

Ataoğlu, eksiklerin belirlenmesi ile 3. Etab için de ihaleye çıkarak binanın son şeklini vereceklerini belirterek, 25 yıl gibi uzun bir süre sonra özlemin son bulacağını binanın yeniden sanat için kazandırılacağını anlattı

İhaleyi kazanan firmanın çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ataoğlu, sürecin bire bir takipçisi olduklarını ve inşaatın en kısa zamanda sonlanması için çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı.

Türkiye Devlet Tiyatroları ile de ilişkilerinin iyi olduğunu da dile getiren Ataoğlu, teknik konularda onların da desteğini alarak binanın eksiklerini gidereceklerini söyledi.

Projede katkı koyan ve emeği geçen herkese teşekkür eden Fikri Ataoğlu, Devlet Tiyatroları binasının özelde tiyatro sanatçılarına, genelde KKTC halkına hayırlı olmasını diledi.