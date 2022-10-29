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Ataoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
 

“Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı 29 Ekim 1923, istiklal ve istikbal yolunda kurtuluş mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı kutlu bir gündür. Anavatanda başlayan bu ruh ve şuur, Kıbrıs Türk halkı içinde örnek olan varoluş mücadelesinin dönüm noktasıdır. Millet iradesi dışındaki hiçbir beşeri güç karşısında boyun eğilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği 29 Ekim 1923'te, bağımsızlığını, verdiği mücadelelerle elde eden şanlı Türk milleti, Kıbrıs Türk halkının da ilham kaynağı olmuştur.

 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde elde edilen zaferin eseri olan Cumhuriyet'in, 99'uncu yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını, aynı ay ve yıldız altında, hep birlikte yaşamaktayız.

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Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek sürecek varlığı ve her geçen gün daha da güçlü bir yapı ile Dünya da söz hakkına sahip sayılı devletlerin arasında olarak  yoluna devam etmesi, Kıbrıs Türk halkına büyük güç vermekle beraber, geleceğe ümit ile, güven ve istikrar içinde bakmamızı sağlamaktadır.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99'uncu yılının coşkusunu yaşadığımız bu özel günde; Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma ve gelişme aşamalarında emeği geçen herkesi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.  Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

 

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