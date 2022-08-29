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Ataoğlu, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Ataoğlu, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
 

“Türk Milleti’nin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Tüm yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde tek vücut olan Türk milleti, toprağını, vatanını koruyarak, bayrağının göklerden asla indirilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

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Gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşlikten alan Aziz Türk Milletinin, bu mücadele ruhu günümüzde bizlere de büyük ışık olmaya devam etmektedir.

 

Bu ruhla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti, her türlü badireyi güçlü bir şekilde aşacağına yürekten inanıyorum.

 

Bizler de Kıbrıs Türkü olarak bu ışık doğrultusunda vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız.

 

Bu duygularla ay yıldızlı bayrak altında özgürce yaşamak adına canları pahasına, mücadele eden başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, zaferi Türk ulusuna armağan eden, İstiklal mücadelesinin kahramanlarına Allah’tan rahmet dilerim.”

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