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Ataoğlu: 46 yıl sonra hayata dönen Maraş, ülkemizin tanıtımında en büyük unsur oldu

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Maraş bölgesinin açılım sürecinin 2’nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.
Ataoğlu: 46 yıl sonra hayata dönen Maraş, ülkemizin tanıtımında en büyük unsur oldu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Maraş bölgesinin açılım sürecinin 2’nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.


Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 

“46 yıl sonra hayata dönen Maraş, ülkemizin tanıtımında en büyük unsur oldu”

 

“KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından halkın kullanımına açılan Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başlamasının üzerinden tam iki yıl geçti.

İnsanlığın hizmetine sunmak, amacıyla kademeli olarak açılan Maraş, Anavatan Türkiye`nin desteği ile ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bu iki yıllık süreçte plajlar, büfeler, bisiklet kiralama noktası ve dinlenme alanları hizmete sunuldu.

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Bu kapsamda 2021 yaz sezonunun başında Maraş`ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunulurken bu bölgedeki düzenlemeler bu yıl da devam etti.

 

Ziyaretçiler yaz boyunca Maraş sahilinde denizin keyfini çıkardı. Maraş`ın açık kısımlarında çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılırken burada bazı sosyal etkinlikler de düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor. Açılım sürecinin başlamasından bu yana yaklaşık 750 bin civarında yerli ve yabancı turist Maraş`a ziyarette bulundu.

 

Münferit olarak gelen turistlerin yanı sıra kafileler halinde de çok sayıda turist bölgeyi ziyaret ederek, rehberler eşliğinde bölgeyi geziyor ve tarih hakkında bilgiler alıyor. Ziyaretçilerin Maraş`ta geçirdikleri zamanlarda bol bol fotoğraf çekip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşması, ülkemizi tanıtma açısından önemli bir role sahip.

 

Maraş’ın denizi ve tarihi ile Gazimağusa’nın turizm potansiyeli artmış, ekonomik anlamda da bölgeye destek olmuştur.

 

Geçirdiğimiz pandemiye rağmen 750 bin insanın Maraş’ı ziyaret etmesi,gerek fotoğraf, gerekse de video olarak her platformda bu ziyaretçilerin bölgenin paylaşımını yapması, günümüz teknoloji çağında turistlik açıdan çok değerlidir. Bundan sonraki süreçte bu sayının daha da artacağına inanıyorum.

 

Maraş’ın açılmasının ikinci yıl dönümünde desteklerinden ve katkılarından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve emek koyan herkese teşekkür ederim.”

 

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