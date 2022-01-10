Ataoğlu: 7 Bin TL Brüt, 6 Bin 90 TL Nette Israrcıyız

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yarın toplanması ve nihai karara varması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan nasıl bir sonuç çıkmasını beklediği yönündeki soru üzerine, “Asgari ücretle ilgili politik konuşmalar değil, empati yapılmalı” dedi, “7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL nette ısrarcıyız” vurgusunu yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TV 2020 ekranlarında gazeteci Özlem Çimendal’ın sunduğu “Eğrisi Doğrusu” isimli programa konuk olarak, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karma oyun kalkması ya da iyileştirilmesi için Meclis’te bir çalışma yapıldığını ancak bunun kabul görmediğini anlatan Genel Başkan Ataoğlu, “2018’deki seçim sistemi ne ise, şu anki seçim sistemi de o. Burada dikkat edilmesi gereken, bölgelerdeki mühür vurulduktan sonra yapılacak tercihlerdir. Bu konu da YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor” dedi.

“SEÇİMLER DİJİTAL ORTAMA TAŞINMALI”

Esas hedeflerinin, sonraki seçimlerin dijital ortama taşınması olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Seçimlerin dijital ortama taşınması halinde, oyların yanması gibi bir durum ortadan kalkmış olacak, eksik ya da fazla oy olmayacak” diyerek, bu sistemi DP olarak Milletvekili aday sırası belirleme seçiminde denediklerini ve oldukça başarılı bir sonuç ortaya çıktığını kaydetti.

“MECVUT SEÇİM SİSTEMİYLE ÇARE MÜHRE GİTMEK”

“İnsanların, mevcut seçim sistemiyle mühre gütmesi gerek” diyen Ataoğlu, “Mühürden sonra tercihlerini bölgelere göre kullanabilirler. Toplamda 23 tercih hakları var. Hem biz siyasi partiler, hem de YSK bu konuyu seçmene doğru bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2018 seçimlerini, seçim sistemi nedeniyle “kötü bir tecrübe” olarak niteleyen Ataoğlu, “Umarım bu son olur ve bundan sonraki seçimler kolaylaştırılır, hatta dijital ortama geçilir. Böylesi bir durumda sonuçlar da kısa sürede çıkar, görev alan arkadaşların günlerce uğraşmasına gerek kalmaz. Hele de pandemi döneminde…” şeklinde konuştu.

“POZİTİF VAKALAR VE TEMASLILAR, SEÇİMİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLEYECEK”

Koronavirüs pozitif vaka sayılarının arttığını fakat hastaneye yatan sayısını düştüğünü ifade eden Ataoğlu, “Bu oldukça sevindirici bir olay” dedi.

Pozitif vakalar ve temaslıların, seçimi ciddi şekilde etkileyeceğini söyleyen Ataoğlu, “Kurallara herkesin dikkat etmesi gerek. Pandemi sürecinde bir Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yaşadık. Allah’a şükür olsun ki o günler başarılı bir şekilde atlatıldı. Yine dikkat edilerek tedbirlerin alınmasıyla oy verme işlemleri gerçekleşecek. YSK’nın yapacağı açıklamalar, bizi de aydınlatacak” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET… “EMPATİ”

Yarın toplanması ve nihai karara varması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan nasıl bir sonuç çıkmasını beklediği yönündeki soru üzerine Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışma Bakanımız Koral Bey, asgari ücretle ilgili kafamızdaki rakamı Bakanlar Kurulu’nda da gündeme getirmiş ve o gün herkes, ortaya koyduğumuz rakamın neredeyse yetersiz olduğundan bahsetmişti. Akabinde ilgili bakan arkadaşımla konuyu enine boyuna görüştüm. Görüşmede, hem işçi hem de işverenle empati yaptık. Çalışanın aldığı asgari ücrete baktık, nasıl geçinir, alım gücünü nasıl yükseltebiliriz sorularının yanıtını aradık. Bu kapsamda da 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net olması yönünde karara vardık. İşvereni de düşündük ve 6 aylık prim desteğinin 1 yıla çıkarılmasına karar verdik.”

“İKİ TARAFI DA DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİK”

İki tarafı da düşünerek hareket ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Önce çalışan dedik. Çünkü alım gücü yükselmeli” diyerek, işverene yapılacak 1 yıllık prim desteğiyle, aslında çalışana dokunmuş olacaklarını kaydetti.

“ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ POLİTİK KONUŞMALAR DEĞİL, EMPATİ YAPILMALI”

Asgari ücret konusunda yapılması gerekenin politik konuşmalar değil, empati olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Kendimizi hem çalışanının hem de işverenin yerine koyarak hareket etmemiz gerek” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET BELLİ SÜRELERDE OTOMATİK OLARAK DEĞİŞMELİ”

Çalışma Bakanı ile çalıştıkları ve öngördükleri Hayat Pahalılığı rakamının, geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamdan çok az üstünde olduğunu, doğru bir çalışma yaptıklarını belirten Ataoğlu, “Asgari ücretin, belli sürelerde otomatik olarak değişmesi gerek. Gereken Yasal düzenlemeler ne ise çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte hükümetteysek, bu konuların da son bulmasına yardımcı olacağız” dedi.

“7 BİN TL BRÜT, 6 BİN 90 TL NETTE ISRARCIYIZ”

“7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL nette ısrarcıyız” diyen Ataoğlu, “Bıraksınlar artık yasal süreci, uzlaşmaz tavırları ve sadece empati yapsınlar” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“ASGARİ ÜCRET HASPELKADER SEÇİM SÜRECİNE DENK GELDİ DİYE GÜNDEM DIŞI MI BIRAKALIM?”

“Bir kısım farklı görüşte olan partiler, bizi siyaset yapmakla suçluyor. Yani asgari ücret, Anayasa gereği hasbelkader seçim sürecine denk gelmişse ne yapalım? Asgari ücreti gündem dışı mı bırakalım? Çalışan ne olacak? Biz insanımızın hakkının ne olduğunu bilerek hareket ediyoruz” dedi.

SEÇMENE SESLENDİ… “GERİYE DÖNÜP BAKIN; KİM PROJE YAPIYOR, KİM GENÇLERİ DÜŞÜNÜYOR?”

Ataoğlu son olarak vatandaşa seslenerek, “herkes ne olur sağlığına dikkat etsin, sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne dikkat etsin. Seçime çok az bir zaman kaldı. Lütfen sandığa gittiklerinde, geriye dönük baksınlar; kim proje yapıyor, memleketine sevdayla bakıyor… Kim gençlerini düşünüyor? Bu konuları düşünüp, ellerini vicdanlarına koysunlar. Siyaset, futbol takımı tutar gibi parti tutmak değildir. İş yapanı, iş yapacak olanı seçmek gerekir. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve oy versinler. Bu anlattıklarım da zaten Demokrat Parti’dir” şeklinde konuştu.