  • BIST 2.059,11
  • Altın 796.74924
  • Dolar 13.8229
  • Euro 15.6733
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Ataoğlu: Açtığımız Her Örgüt Binası, DP’nin Hızla Büyüdüğünün, Güçlendiğinin Göstergesidir

»
Demokrat Parti (DP) Gönyeli Örgüt binası, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri, bölge halkı ve Demokrat Partililer’in yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Ataoğlu: Açtığımız Her Örgüt Binası, DP’nin Hızla Büyüdüğünün, Güçlendiğinin Göstergesidir

Demokrat Parti (DP) Gönyeli Örgüt binası, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra parti yetkilileri, bölge halkı ve Demokrat Partililer’in yoğun katılımı ile gerçekleşti.

DP Gönyeli Örgüt binasının açılışında ayrıca, DP Gönyeli Örgüt teşkilatı seçimleri de gerçekleştirildi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmada örgütlenmenin önemine vurgu yaparak “DP, her bölgede açtığı örgüt binası, partimizin her geçen gün hızla büyüdüğün ün, güçlendiğinin ve geniş kitlelerin umudu haline geldiğinin en bariz göstergesidir” dedi.

 

“DP’NİN HEDEFİNDE, KKTC’NİN DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞMESİ VARDIR”

 

Demokrat Parti’nin her zaman Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’tan ilham alarak, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet temelinde gerçekleştirilecek bir çözümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile bütünleştirme gailesi ile hareket ettiğini ifade eden Ataoğlu, “Yaşanan tarihi değişimlerin yarattığı fırsatları değerlendirerek, gelecek planlaması yapıyoruz. DP’nin gelecek planları içerisindeki hedefinde, KKTC’nin dünya ile bütünleştirmek vardır”

3-005.jpeg

 

“ANAVATANIMIZLA, SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİN TEMİNATIYIZ”

 

Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen doğru ilişkilerin, Kıbrıslı Türklere her zaman ekonomik, sosyal, kültürel alandaki kalkınmasında avantaj sağladığını ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti’nin Anavatan Türkiye ile her alanda sağlıklı ve güçlü ilişkiler geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Anavatanımızla sürdürülecek sağlıklı ve güçlü ilişkilerin teminatı da Demokrat Parti’dir” ifadelerini kullandı.

 

“DP, HALKIN GELECEĞE UMUTLA BAKACAĞI YENİLENME PROJELERİNİ HAYATA GEÇİREBİLECEĞİ GÜÇLE İKTİDARDA OLACAK”

 

“Ülkenin koşullarını göz önünde bulundurarak, sorunlara çözüm getirecek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak projelerin dahibi DP’dir” diyen Ataoğlu, “Halkın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilenme programını ortaya koymak için daha güçlü bir şekilde iktidara geleceğiz” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: Külliyeye Değil, Eğitim Ve Sağlığa Yatırım11 Ocak 2022 Salı 15:24
  • Çakıcı: Kıbrıs Türk Halkı TKP'yle Ayağa Kalkıyor11 Ocak 2022 Salı 15:21
  • Erk: Her İlçede Tam Donanımlı Hastane Olmalı10 Ocak 2022 Pazartesi 20:56
  • Ataoğlu: 7 Bin TL Brüt, 6 Bin 90 TL Nette Israrcıyız10 Ocak 2022 Pazartesi 20:08
  • Erhürman: Hayvancıya Destek Verilecek, Altyapı Eksiklikleri Giderilecek10 Ocak 2022 Pazartesi 18:27
  • Rahvancıoğlu: Sermaye Örgütlüdür, Emeğin De Örgütlenmesi Gerekmektedir10 Ocak 2022 Pazartesi 17:12
  • Özyiğit: Hayatı Ucuzlatmak En Temel Önceliğimiz Olacak10 Ocak 2022 Pazartesi 17:07
  • Kırşan: 23 Ocak Sonrası UBP İle Siyasi İstikrar Sağlanacak10 Ocak 2022 Pazartesi 16:27
  • Arıklı: Kimseye Diyet Borcumuz Yok10 Ocak 2022 Pazartesi 16:22
  • Çavuş: Tarımsal Eğitimin Artırılarak Yaygınlaştırılması Gerekir10 Ocak 2022 Pazartesi 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti