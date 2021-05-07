Ataoğlu, Ada-Sen’i kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabul etti.

Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada sendikanın kamuda örgütlü yeni bir sendika olduğunu, pandemi sürecinde kamuda yaşanan sıkıntıların olduğunu söyleyerek, bu konularla ilgili Bakan Ataoğlu’na bilgi verdi.

Salgın sürecinde kimsenin yurt dışına çıkamadığını ve tatil olanağının kısıtlandığını anlatan Mındıkoğlu, iç turizmin en kısa sürede başlaması ve KKTC vanatdaşlarına yönelik indirim kampanyasının yapılmasını talep etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında, pandemi nedeni ile zor bir süreçten geçildiğini, çalışanların her zaman fedakarlık göstererek çalıştığını anlattı.

Bakanlık bünyesinde bulunan yurt içi turizm ofislerinin ve müzelerin hizmet vermeye devam ettiğini de dile getiren Ataoğlu, personelin sağlıklı koşullarda çalışabilmesi için hijen malzemeleri başta olmak üzere her türlü titizliği gösterdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile birlikte iç turizme yönelik olarak indirim kampanyası yapılabilmesi için görüşme halinde olduklarını da dile getiren Ataoğlu, hem indirim hemde kredi kartına 12 taksit gibi ektra imkanlar yaratılması girişiminde bulunduklarını vurguladı.

Turizm Bakanlığı olarak iç turizmin canlanması için Sağlık Üst Kurulu’na önerilerde bulunduklarını da ifade eden Ataoğlu, 2019 yılına oranla 2020 yazında vatandaşların tatil yapmak için yerli otelleri tercih ettiğini söyledi.

2019 Ağustos ayında 10 bin 894 KKTC vatandaşının yerli otellerde konakladığını anlatan Ataoğlu, 2020 Ağustos ayında bu rakamın13 bin 350 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ülke ekonomisinin en büyük lokomotiflerinden olan turizmin canlanması için bakanlık olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Ataoğlu, kısa süre içerisinde ekonominin çarklarını döndürme niyetinde olduklarını söyledi.