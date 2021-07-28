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Ataoğlu: Altınsahil bayramda yine kirletildi

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi personeli Altınkum’da yeniden çevre temizliği yaptı.
Ataoğlu: Altınsahil bayramda yine kirletildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi personeli Altınkum’da yeniden çevre temizliği yaptı.

Bayram tatili süresince bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar çevreyi  yine kirletti. Karpaz bölgesi başta olmak üzere Çevre Koruma Dairesi’nin düzenli olarak temizlik etkinlikleri düzenlemesine rağmen çevre ve doğayı koruyamıyoruz.

Karpaz bölgesinde Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde yapılan temizlik etkinliği, bayramda kirletilen bölgelerin çöplerden arındırılması ile gerçekleştirildi.  

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin çevrenin korunması ilgili yaptığı tüm uyarılara rağmen, tatile gelen bazı kişilerin bu konuda duyarsızlığını sürdürdüğünü söyledi.

Kıyıların temiz kalması adına büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Ataoğlu, “Çevre Koruma Dairesi personeli, erişebildikleri her bölgeye temizlik ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler bir süre sonra tekrar kirletiliyor” diye konuştu.

Karpaz bölgesinde Altınkum’u ziyaret eden vatandaşlar tarafından her yıl yaşanan sıkıntıların yeniden yaşandığını da sözlerine ekleyen Bakan Ataoğlu, “ Altınkum’da her zaman olduğu gibi yine çöpler gelişi güzel atılarak, çevre kirletilmiş oldu. Akdeniz’in en güzel sahiplerine sahip olmamıza ragmen bunun değerini bilmediğimizi anlatan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin asli görevinin çevre temizliği yapmak olmadığını, görevin çevre denetimi olduğunu, buna rağmen dairenin her zaman temizlik işi ile uğraştığını belirtti.

“Tatil için bölgeye gelen insanlarin yaşanan durumdan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Ataoğlu, ülkemize yabancı ülkelerden de turistler geldiğini çevremizi bu durumda görmelerinin turizm açısından hoş bir durum olmadığını vurguladı.

Çevre ve doğal yaşama müdahale konusunda herkesi daha duyarlı olmaya davet eden Ataoğlu, temiz bir çevrenin hep birlikte sağlanabileceğini kaydetti. 

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