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Ataoğlu: “Anavatanımız’ın Acısını Tüm Kalbimizle Paylaşıyoruz”

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Ataoğlu, Akçakale – Şanlıurfa sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan askerler ile ilgili mesaj yayınladı...
Ataoğlu: “Anavatanımız’ın Acısını Tüm Kalbimizle Paylaşıyoruz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 8 Ocak tarihinde Akçakale – Şanlıurfa sınır hattında 3 askerin şehit edilmesi olayı ile ilgili mesaj yayınladı.

Ataoğlu Mesajında, “Akçakale-Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç’un şehit edilmesi, bizleri derinden üzmüştür.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı bu tarfisiz acıyı tüm kalbimizle paylaştığımızı belirtir, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜ LANETLİYORUZ”

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Akçakale – Şanlıurfa sınır hattında 3 askerin şehit edilmesi olayı ile ilgili yayınladığı mesajında ayrıca terör lanet mesajı da verdi.

Ataoğlu, teröre karşı her daim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, birliğine, bütünlüğüne ve canına kast edecek tüm hain terör girişimlerini şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğüne karşı geliştirilecek tüm hain saldırı girişimlerinin, dün olduğu gibi, bugün de yarın da hayat bulamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir” ifadelerini kullandı.

 

 

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