Ataoğlu Ankara dönüşü konuştu! Biz Denktaş'ı destekleyeceğiz!

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel başkanı Erhan Arıklı, Ankara’da yaptıkları temasların ardından ülkeye döndü.

Ataoğlu: Biz Denktaş’ı destekleyeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise şöyle konuştu: “Maraş konusunda bizim görüşümüz alındı. Maraş konusunda hem fikir olduğumuzu gördük. Pandemi hastanesi konusunu da görüştük. Yılsonuna kadar bunun yapılması konusu gündeme geldi. Çatı aday olmayacağını ve yeni hükümetin mümkün olmayacağı konusunda görüş birliği oldu. Serdar Denktaş’ın ayrılığı Cumhurbaşkanlığına yönelik çalışmalar başlatacağını biliniyordu. Aday olduktan sonra bugün de partimiz olarak destekleneceğini Ankara’da da ifade ettik.”