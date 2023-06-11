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Ataoğlu: Ankara'daki Patlama Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Ataoğlu: Ankara'daki Patlama Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Ataoğlu: Ankara'daki Patlama Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda meydana gelen patlama nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlama sonucunda hayatını kaybedenler için derin bir üzüntü duyuyorum.
fikri-ataoglu-ankara-patlama.jpg

Bu trajik olayın yarattığı acıyı ve kaybı paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizin acılı ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle...”

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