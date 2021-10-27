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Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı 2021’e katılmak üzere bu sabah Antalya’ya gitti

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı 2021’e katılmak üzere bu sabah Antalya’ya gitti.
Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı 2021’e katılmak üzere bu sabah Antalya’ya gitti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı 2021’e katılmak üzere bu sabah Antalya’ya gitti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “partner ülke” statüsünde yer aldığı Antalya Turizm Fuarı 2021 açılış etkinliğinde, açılış konuşması da yapacak.

KKTC FUARDA MODERN BİR STANT İLE YER ALIYOR

Antalya’da bugün başlayacak iki günlük fuarda KKTC, 60 metrekarelik modern tasarımlı bir stantla yer alıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nda KKTC, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetle temsil ediliyor.

Antalya Turizm Fuarı’nı, ulusal ve uluslararası tur operatörleri, offline ve online seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım firmaları ile rekreasyon alanları, bilişim teknolojileri, gastronomi, hizmet ve finans sektörü gibi turizm sektöründe yer alan ve hizmet eden turizm profesyonelleri ziyaret ediyor.

İKRAM SAHİBİ KKTC

KKTC, fuarın ilk gecesinde düzenlenecek “Welcome Party” etkinliğinde ikram sahibi olarak turizm profesyonellerini ağırlayacak.

Antalya Turizm Fuarı ile ülkenin turizm ürünleri dünya turizmine sunularak, turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin ülkeyle olan iletişimini arttırmak ve pekiştirmek hedefleniyor.

20 ülkeden 200’ü aşkın yabancı seyahat acentesinin katıldığı fuar, bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde turizm endüstrisine heyecan, motivasyon ve hareket katmak amacıyla düzenleniyor.

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