Ataoğlu Arıklı’yı aradı... Nisan 2022’de seçimde uzlaşı

Dilek Kırıcı’nun hazırlayıp sunduğu Açık Oturum’un bu haftaki konuğu Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu oldu. Ataoğlu erken seçim ile ilgili yaptığı açıklamada Başbakan Ersan Saner ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ile telefonda görüştüğünü, seçim tarihi için Nisan 2022’de mutabık kaldıklarını söyledi.

DURUM NEDİR?

Hükümetin komitede çoğunluğu bulunmuyor. UBP 3 , CTP 2, HP 1 üye ile temsil ediliyor

CTP Haziran 2021’de HP ise Ağustos 2021’de seçim önerdi

Anayasa gereği Uzlaşı olmaz ise Haziran 2021’de 1 vekil için ara seçim olmak durumunda