Ataoğlu: Atık su sorununa yönelik toplantı yapılacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Haber Kritik’ adlı programa katılarak, deniz kirliliklerinin önüne geçilmesi için ‘Sürekli Atık İzleme Sistemi’ ile ilgili ihaleye çıkıldığını ve sonuçlandığını aktardı.

Bu sistemin devreye girmesiyle tüm arıtmaların, sisteme bağlanarak kontol edileceğini ve sonuçların Çevre Dairesi’ne anında iletileceğini belirten Ataoğlu, “Sürekli Atık İzleme Sistemi’nin hayata geçmesiyle arızalar karşısında anında uyarı yaparak giderilmesi sağlanacak” dedi.

Ataoğlu, İskele bölgesindeki Long Beach Sahili olarak adlandırılan bölgedeki kanalizasyon ve atık su sorununa yönelik olarak ilgili şirketlerle, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını aktardı.

Ataoğlu, “Mutabık kaldığımız konu, yapılacak olan kanalizasyon sisteminin komplike yapılması. Esas istediğimiz, kanalizasyon sisteminin en azından elzem olan İskele bölgesindeki yeni yerleşim bölgesinden başlayıp deniz kirliliğinin önüne geçilebilesinin sağlanması, sonrasında İskele Belediyesi konrolünde olacak bir sistem” ifadelerini kullandı.

“BAFRA’DA OTEL SAYILARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik’te balıkların telef olduğunu da hatırlatan Ataoğlu, Bafra bölgesindeki arıtmanın çalışır duruma getirilip arıtmadan çıkacak suyun bölge otellerinde sulama amaçlı kullanılması ile ilgili de çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bafra’da alternatif turizm bölgesi yaratmak için otel sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirten Ataoğlu, bu çerçevede arıtmanın da dört dörtlük çalışması gerektiğini kaydetti.

“Deniz mevsimi gelmeden, doğabilecek veya mevcut arızaların takip edilip giderilmesi gerekirdi” diyen Ataoğlu, ‘Sürekli Atık İzleme Sistemi’nin bu açıdan da önemli olduğunu kaydetti.

UÇAK BİLET FİYATLARI... “SON AŞAMAYA GELİNDİ”

Ataoğlu, yeni hava yolu şirketi ve uçak bilet fiyatlarıyla ilgili çalışmaları da değerlendirerek, yeni hava yolu şirketinin kurulması ve Türk Hava Yolları (THY) tarafından ilave sefer konulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ataoğlu, ilave seferler ve üçüncü hava yolu şirketinin de devreye girmesiyle uçak bilet fiyatları hakkındaki çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Ataoğlu, otellerdeki doluluk oranlarının mevcut halini koruyup sene sonuna kadar aynı dolulukla hareket etmeyi amaçladıklarını da aktardı.