Ataoğlu: Bafra – Gazimağusa arası gemi̇ seferleri̇ için çalışıyoruz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa’da gerçekleştirilen Cümbez Kültür Sanat Buluşması etkinliğinde, "Bafra – Gazimağusa arası gemi̇ seferleri̇ için çalışıyoruz." dedi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde organize edilen “Cümbez Kültür Sanat Buluşması” etkinliği, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarihi Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinliğin kültür ve sanatın halkla buluşmasını sağlamak yanında, pandemi dolayısıyla uzun süreden beridir gerçekleştirilemeyen etkinlikleri düzenleyerek, kültür, sanat ve tiyatro gibi sanatsal etkinlikleri halkla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ataoğlu, Gazimağusa dendiği zaman ilk olarak Hendek Panayırını yapma düşüncesinde olduklarını ancak birtakım olumsuzluklar nedeniyle yapılamadığını dile getirerek, Cümbez Buluşmasının da kentin tarihi dokusuyla bütünleşip çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti.

BAFRA’DAN GAZİMAĞUSA’YA GEMİ SEFERİ...

Ataoğlu konuşmasında ayrıca, Turizm Bakanlığı olarak alternatif turizm modelleri geliştirerek, bölgelerin kalkınması ve tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Bafra turizm bölgesinde de tüm turistlerin yararlanabileceği gemi taşımacılığı projesini hayata geçirme çalışmaları olduğunu ifade etti.

Bu sayede Bafra-Gazimağusa arasında gemi seferlerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Ataoğlu, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetleri de hayata geçirerek, alternatif turizm modellerinin yaratılacağının altını çizdi.

ZAİMAĞAOĞLU

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmasında, Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, ülkenin kültür sanat anlamında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bunun gelecek nesillere aktarılıp, gençlere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için büyük uğraşlar içinde olduklarını belirtti.

Zaimağaoğlu kültürü yaymak adına altı ilçede de yoğun çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yer alan stantları ve resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti, etkinliğe katılan halkla bir araya gelerek sohbet etti.