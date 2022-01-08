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Ataoğlu: Basın Her Zaman Özgür Olmalı

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti.
Ataoğlu: Basın Her Zaman Özgür Olmalı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti.


Ataoğlu, DP milletvekili adaylarından oluşan DP heyeti ile gerçekleştirdiği Basın-Sen ziyaretinde, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ile biraraya geldi.


DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Basın-Sen’e gerçekleştirdiği ziyarette, Demokrat Parti’nin yeni dönemindeki hedeflerini anlattı.


Basın emekçilerinin her zaman zor koşullarda görev ifa ettiğini belirten Ataoğlu, ülkedeki çok sesliliğin korunması adına basının her zaman özgür olması gerektiğini vurguladı.


Dörtlü hükümet döneminde basın kuruluşlarına Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pirimlerinin ödenmesi yönünde bir karar aldıklarını da dile getiren Ataoğlu, bu kararı uygularken basın kuruluşlarının bir sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalamasını şart koştuklarını, böylece sendikasız çalıştırmanın da önüne geçildiğini belirtti.


Ataoğlu, her zaman basın camiasının yanında olacaklarını belirterek, “DP’nin kuruluş amacı demokrasinin yeniden tesisidir. Demokrasiye sevdalı bir parti olarak, demokrasinin, çok sesliliğin, ifade özgürlüğünün en temel unsuru olan basının, 4’ncü erk olma sorumluluğunu özgürce ortaya koyması için basının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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