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Ataoğlu: Bayram tatili, Haziran ayı için sınav niteliğindedir

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından covid-19 tedbirleri kapsamında “Güvende Kal” sertifikası alarak, iç turizme yönelik hizmet veren turizm tesisleri ile bu kapsamda Bayra
Ataoğlu: Bayram tatili, Haziran ayı için sınav niteliğindedir

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından covid-19 tedbirleri kapsamında “Güvende Kal” sertifikası alarak, iç turizme yönelik hizmet veren turizm tesisleri ile bu kapsamda Bayram tatilini otellerde geçiren vatandaşlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ataoğlu, Bayram öncesinde yapmış olduğu açıklama ile Ramazan Bayramını iç turizme yönelik hizmet veren otellere ve tatilini bu otellerde geçirecek olan vatandaşlara yönelik, pandemi tedbirlerine uymaları hususundaki önemi yineleyerek, 1 Haziran açılımı için, Bayram tatilinin bir sınav niteliği taşıdığının altını çizdi.

1 yılı aşkın bir süreden beridir, pandemi tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan turizm sektörünün, Ramazan Bayramı tatili vesilesiyle iç turizmin hareketlendiğini, gerek vatandaşların pandemi koşullarında birazcık nefes alması gerekse de turizm sektörünün az da olsa hareketlenmesinin önemli olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, Haziran ayının ilk haftasında çift pcr, çift aşı ile ülke turizminin açılımı için, Ramazan Bayramı tatilinin hem oteller hem de vatandaşlar açısından bir sınav niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Bakan Ataoğlu: “İlk izlenimler, haziran açılımı için gayet olumlu”

“Bakanlık olarak yapmış olduğumuz denetim ve gözlemler sonucunda, iç turizm kapsamında Bayram tatillerini otellerimizde geçiren vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uygun hareket ettiklerini, otellerimizin de aynı hassasiyetle pandemi tedbirlerini elden bırakmadan hizmet verdiklerini şu ana kadar gözlemlemiş durumdayız” diyen Bakan Ataoğlu, Bayram sonrasında doluluk oranları ile ilgili resmi açıklamanın Bakanlık tarafından yapılacağını, ancak şu ana kadar gelen bilgilerin, gerek doluluk gerekse de pandemi kurallarının uygulanması noktasında olumlu olduğuna dikkat çekti.

Turizm ve çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında ayrıca halkın Ramazan Bayramını kutladı.

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