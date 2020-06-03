Ataoğlu: “Belediyeler kesintiyi hak etmedi”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, tüm belediyeleri ziyaret ederek, ‘Belediyeler Yasası’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.

Ataoğlu, belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, dün Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile görüştü.

Görüşmede konuşan Ataoğlu, Koronavirüs ile ilgili izolasyon döneminde belediyelerin gösterdiği olağanüstü çalışmalara dikkati çekti ve tüm belediyeleri ve çalışanlarını kutladı.

Bu süreçte belediyeler yapılan kesintiyi hak etmediğini ifade eden Ataoğlu, buna rağmen tüm belediyelerin canla başla çalışarak gerekenden bile fazlasını yaptığını vurguladı.

ATAOĞLU: “BELEDİYELER YÜZDE 25’LİK KESİNTİYİ HAK ETMEDİ”

Ataoğlu, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda yerel yönetimlere yapılan yüzde 25’lik kesintiyi hak etmediğini belirtirken, “belediyelere kesinti değil de üzerine ayrıca maddi destek yapılması gerekirdi” açıklamasını yaptı.

Bu olumsuzluğa rağmen yerel yönetimlerimiz pandemi sürecinde en önde çalışan kurumlarımızdandı açıklamasını yapan Ataoğlu; “Belediyelerimiz takdire şayan hareket içerisindeydiler” dedi.

Ataoğlu, “Dipkarpaz bölgesinin pandemi sürecinde ilk karantina uygulamasının olduğu bölgelerden biri olduğunu ve bu süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini, bölgede kalan halkı çok iyi bir şekilde bilgilendiklerini” açıkladı.

Hükümet tarafından yapılması gerekenleri Dipkarpaz Belediyesi üstlendi diyen Ataoğlu, “Belediyelerin gelirinin hiç olmadığı ayları geçirdiğimiz bu dönemde bile özverili çalışmalar yapıldı” dedi ve Belediye Başkanı Coşkun’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Karpaz Bölgesi “gailemdir” diyen Ataoğlu, bölgenin gelişmesi için geçmiş Turizm Bakanlığı döneminde yapmış olduğu çalışmaları paylaştı.

Doğu ve Batı Bölgesi’nin de gelişmediğini ve gelişmesi için bakanlık döneminde bir çok projeler hazırlandığını kaydeden Ataoğlu, “Görev zamanımız yetmedi ama projelerimiz bakanlıkta mevcut umarım bu projeleri dikkate alırlar ve bu bölgelere gereken ilgiyi gösterirler. Bugün baktığımızda Doğu Bölgesi ile ilgilenilmediğini görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Ataoğlu; “Geçtiğimiz bakanlık döneminde yerel yönetimlerle birlikte bölgede halkın sesine kulak vererek turizm, hayvancılık ve tarım alanında çalışmalar yaptık, zamanımız yettiği süre içerisinde projelerimizi hayata geçirdik, şimdi baktığımızda bölge ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığını üzülerek görüyorum” dedi.

Yerel Yönetimler Reformu’na değinen Ataoğlu, Demokrat Parti bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapan bir ekip oluşturduklarını ve belediyelerin tümünde, belediyeler reform ile ilgili alacağı görüşleri bu ekibe ileteceğini anlattı.

Yerel yönetimlerden alınan görüşler doğrultusunda bu yasanın çıkarılmasının doğru olduğunu, yerel yönetimlerin görüşlerine ihtiyacı olduğunu açıklayan Ataoğlu, “Meclis’te belediyelerin sesi olabilmek için ziyaretleri gerçekleştirdiğini” açıkladı.

COŞKUN: “HALK ATAOĞLU’NU ÇOK SEVİYOR”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun yaptığı açıklamada Ataoğlu’nun ziyareti için mutlu olduğunu ve kendisinin Meclis’teki diğer milletvekillerinden ayrı bir yere sahip olduğunu açıkladı.

Halkın Ataoğlu’nu çok sevdiğini dile getiren Çoşkun, “Göreviniz sürecinde ve dışında halk için neler yaptığınızı gördük. Keşke şuanki mevcut hükümet bunları yapabilse” dedi.

Pandemi sürecine değinen Coşkun, “Mevcut olan hükümetin yerel yönetimler hiçe sayıldığı” açıkladı.

Coşkun, “Bu süreçte yerel yönetimler ve halk iç içe birlik ve beraberlik içerisindeydi” dedi. Eğer büyük bir başarı elde ettiysek bizler bunu halk ile birlikte gerçekleştirdik diyen Coşkun, “Bu konuda en başarılı olan halkımızdır” açıklamasını yaptı.

Alınan Bakanlar Kurulu kararlarının halkı zora soktuğunun açıklamasını yapan Coşkun, şuan gündemde olan kapıların açılması konusunda duyduğu kaygıyı Ataoğlu ile paylaştı.

Pozitif vakanın çok görüldüğü bölgelerden biri olduğunu açıklayan Coşkun, hükümet yetkililerin bir kere olsun, bilgi alışverişinde bulunmadığını sözlerine ekledi.