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Ataoğlu: Belediyeler yetmez, her alanda reform şart

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediyelerde yaşanan değişimle ilgili açıklama yaptı.
Ataoğlu: Belediyeler yetmez, her alanda reform şart

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, belediyelerde yaşanan değişimle ilgili açıklama yaptı.

 
Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 

“Belediyeler yetmez, her alanda reform şart

 

Yerel yönetimlerde yaşanan değişime yönelik eleştirileri normal karşılamak lazım. Çünkü her değişim sancılıdır, her reform farklı görüşlere gebedir. Bu noktada üzerinde durulması gereken, yapılananın gerekli olup olmadığıdır. Yoksa her icraat tartışmaları da beraberinde getirecektir ve getirmelidir de. Bu sebeple yaşanan tartışmaları ve farklı fikirleri düşmanlık taşıyan görüşler değil, bir fikir zenginliği olarak görmemiz gerekir.

 

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olarak görev yaptığım Hükümetimizin, yerel yönetimler konusunda gösterdiği iradeyi, her halükarda bir kazanım olarak nitelendirmekteyim. Onyıllardır devam eden bir tartışmaya nokta konmuş olup, aslında her siyasi görüşün  de destek verdiği bir düşünce hayata geçirilmiştir. Belediyelerimizin, geçmişten günümüze birikerek büyüyen ve kangrenleşen sorunlarının bu reform hareketi ile minimize edileceğini düşünmekteyiz.

 

Ve lakin, yerel yönetimler haricinde, ülkemizde pek çok alanda sürdürülemez yapıların birer statüko oluşturduğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple, bahse konu alanlarda da yerel yönetim reformunda gösterilen iradenin ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Ortağı bulunduğumuz Hükümetimiz nezdinde, söz konusu sürdürülemez tüm yapıların bertaraf edildiği ve yanlıştan dönüldüğü reformist günlere ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız.”

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