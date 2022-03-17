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Ataoğlu, “Berat Kandili” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, içerisinde bulunduğumuz üç ayların mübarek gecelerinden birisi olan “Berat Kandili” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Ataoğlu, “Berat Kandili” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, içerisinde bulunduğumuz üç ayların mübarek gecelerinden birisi olan “Berat Kandili” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;
 

“Mübarek Ramazan Ayı’nın müjdecisi olan Berat Kandili’nin tüm İslam âleminin ve ülkemizin, birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyor, tüm halkımızın Berat Kandili’ni yürekten kutluyorum.
 

Bu eşsiz gece ile birlikte insanlık olarak içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerin sona ermesi için af ve afiyete açılan bir kapı olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Allah tüm dualarımızı kabul eylesin.”
 

 

Demokrat Parti Basın

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