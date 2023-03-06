  • BIST 5.392,31
  • Altın 1123.03
  • Dolar 18.8976
  • Euro 20.1856
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Ataoğlu: Berat Kandili’ni fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Berat Kandili’ni fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim” dedi.
Ataoğlu: Berat Kandili’ni fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Berat Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Fikri Ataoğlu ‘Berat Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

fikri-ataoglu-berat-kandili-2.jpg

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kandiller, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek özel günlerdir. Bu maneviyatı yüksek günün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşamaya, barışa, adalete ve hukuka vesile olması en büyük arzumdur. Bu güzel ve müstesna günü fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve Türkiye’nin on ilinde etkili olan, ülkemize de asla unutamayacağımız acılar yaşatan deprem felaketinde hayatını kaybeden yavrularımızın ve vatandaşlarımızın, dualarımızda onlara tekrar yer verilmesi bizlerinde hayrına vesile olacaktır. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerin sona ermesi için huzur ve sükunete açılan bir kapı olmasını temenni ederim. Berat Kandili hürmetine depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve Anavatan Türkiye’nin başı sağ olsun. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu duygu ve düşünlerle bu anlamlı günün ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor; tüm insanlığın sağlık, barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu toplandı06 Mart 2023 Pazartesi 14:50
  • Bir Haftada 65 Kaza 21 Yaralı!06 Mart 2023 Pazartesi 14:06
  • 3 trafik kazası meydana geldi! Yaralılar var...06 Mart 2023 Pazartesi 13:16
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm06 Mart 2023 Pazartesi 12:57
  • “Maaş kesintisi” kararı Ad-Hoc komiteden geçti!06 Mart 2023 Pazartesi 12:53
  • ''Deprem Felaketimiz Olmasın'' Konulu Panel Düzenlendi06 Mart 2023 Pazartesi 11:58
  • DİN-GÖR-DER "Alsancak ilkokulu öğretmen için kınama"06 Mart 2023 Pazartesi 11:37
  • Elektrik borcu olan ve son ödeme tarihi dolan abonelerin elektriği bugün kesilecek06 Mart 2023 Pazartesi 10:50
  • 1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi06 Mart 2023 Pazartesi 10:45
  • Cumhuriyet Meclisi bugün toplanacak06 Mart 2023 Pazartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti