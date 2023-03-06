Ataoğlu: Berat Kandili’ni fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Berat Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Fikri Ataoğlu ‘Berat Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kandiller, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek özel günlerdir. Bu maneviyatı yüksek günün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşamaya, barışa, adalete ve hukuka vesile olması en büyük arzumdur. Bu güzel ve müstesna günü fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve Türkiye’nin on ilinde etkili olan, ülkemize de asla unutamayacağımız acılar yaşatan deprem felaketinde hayatını kaybeden yavrularımızın ve vatandaşlarımızın, dualarımızda onlara tekrar yer verilmesi bizlerinde hayrına vesile olacaktır. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerin sona ermesi için huzur ve sükunete açılan bir kapı olmasını temenni ederim. Berat Kandili hürmetine depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve Anavatan Türkiye’nin başı sağ olsun. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu duygu ve düşünlerle bu anlamlı günün ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor; tüm insanlığın sağlık, barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.”