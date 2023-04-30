Ataoğlu: Birlik olmanın gücü, tüm zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak

Demokrat Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üretimin temel taşları olan emekçilerimiz, her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışarak ülkemizi ayakta tutuyor. Bizim için, sizlerin emeği ve alın teri her zaman çok kıymetlidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birlikte olma ve dayanışma günüdür. Birlik olmanın gücü, tüm zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak. Bu nedenle, tüm emekçilerin ve işçi kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalarını diliyorum. Bugün, tüm işçi ve emekçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sizler, ülkemizin gücü ve geleceği için çok önemlisiniz ve bizim için çok değerlisiniz.”

Ataoğlu, mesajında devamla, “Bizler, sizlerin haklarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek, daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin haklarına saygı duyuyoruz ve sizlerin geleceği için daha iyi ve adil bir yaşam mücadelesini sürdüreceğiz. Sizlerin emeğinin karşılığını vermek, çalışma koşullarınızı daha iyi hale getirmek ve sizlerin mutluluğunu sağlamak, bizim en büyük önceliğimizdir. Tüm emekçi ve işçi kardeşlerimin, çalışma hayatlarında başarılar, mutluluklar ve sağlık dolu bir gelecek diliyorum.” dedi.