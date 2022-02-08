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Ataoğlu: Birlik ve Beraberliğimiz Her Zamankinden Daha Kuvvetli Olacak

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Ataoğlu seçime katılan milletvekili adaylarına teşekkür belgesi takdim etti.
Ataoğlu: Birlik ve Beraberliğimiz Her Zamankinden Daha Kuvvetli Olacak

Demokrat Parti seçim sürecindeki milletvekili adaylarına ‘Birlik ve Beraberlik’ gecesi düzenledi. Gecede milletvekili adaylarına teşekkür belgesi Genel Başkan Fikri Ataoğlu tarafından takdim edildi.

Ataoğlu gecede yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

“Partimize kattığınız değer ve çalışmalarınızdan ötürü sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Demokrat Parti sizin eviniz olmaya devam edecek, sizin demokrasimize ve partimize katkınız hep şükranla anılacaktır.

Seçim sonrası, yaptığımız teşekkür ve değerlendirme toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki süreçte birlik ve beraberlik doğrultusunda sizlerle birlikte ziyaretlerimize devam edeceğiz.

“YENİLENMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Seçim sürecinde yaptığımız atılımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Kurduğumuz ekiplerle birlikte gece gündüz demeden yenilenme, dönüşüm ve değişim konularında toplantılar, fikirler geliştiriyoruz ve uygulamaya koyuyoruz. Dönüşüm ve yenilenme programımız, kuruluş ilkelerine bağlı kalınarak 'çağdaş bir program' olarak devam etmektedir.

Önümüzdeki süreçte göreceksiniz ki Demokrat Parti adından daha sık söz ettirecek bir parti olacaktır.” 

 

DEMOKRAT PARTİ BASIN

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