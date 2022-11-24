Ataoğlu: Bizler siz değerli öğretmenlerin eseriyiz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;



“Bizler siz değerli öğretmenlerin eseriyiz

Öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini, saygı ve sevgi içerisinde sabırla işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği vardır.

Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir. Ülkemiz kalkınmasının eğitimden geçtiğine inancımız sonsuzdur. Bu eğitimi veren de siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün dediği gibi; “öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”. Bizler siz değerli öğretmenlerin eseriyiz. Yetiştirdiğiniz her bir öğrenci geleceğe attığınız birer imzadır. Gelecek sizlerin elindedir ve gelecek sizlersiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü