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Ataoğlu Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

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Ataoğlu Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
Ataoğlu Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ’10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Gündeme taşıdıkları konularla ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan, halkla aramızdaki en önemli köprü, hiç şüphesiz büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan gazetecilerdir.


Halkın talep ve beklentilerini kayıt altına alan, yapıcı eleştirileriyle çağdaş bir toplumun öncülüğü görevini üstlenen gazeteciler, ürettikleri fikirlerle de yönetim mekanizmalarına etki eden önemli bir kuvvettir.

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Yoğun bir emek, gayret ve çaba göstererek toplum menfaati için gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca, özveriyle haber peşinde koşan gazeteciler büyük takdir ve teşekkürü hak etmektedir.


Haber alma hızının arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı ile basın ahlakı ve ilkelerine uyan, görevlerini ifa etmek için yoğun gayret ortaya koyarak bu kutsal mesleği icra eden basın emekçilerimizi tebrik ediyor, saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum.”

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