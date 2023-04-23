Ataoğlu: Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık”

“Bugün, Anatavan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen, Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

23 Nisan, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Bu özel günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci hepimizin ortak amacıdır. Mutluluğunuzun, geleceğimiz için umut ve güven kaynağı olduğunu bilmelisiniz.

Çocuklar, sizler ülkemizin en değerli varlıklarısınız. Sizler, geleceğimizin teminatı, ülkemizin ve dünyamızın umudusunuz. Sizler, her şeyin en güzeline layıksınız.

Bu özel günde, çocukların haklarına saygı gösterilmesi ve korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çocuklar, sizlerin en temel hakları olan sağlık, eğitim, beslenme, barınma ve sevgi gibi haklarınızın korunması ve geliştirilmesi bizim en öncelikli görevimizdir.

Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve başarılı bir geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu duygularla, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin mimarı olan tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”