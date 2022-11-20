Ataoğlu: Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Hem bugünleri, hem de yarınlarını güvence altına almak adına Çocuk Haklarını gözeterek çalışıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı önemseyip fikirlerine değer veriyoruz.

Her çocuk sağlıklı çevre, kaliteli bir eğitim ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir.

Çocuk umuttur, sevgidir. Evrensel hukukun ve adaletin sağlanması her şeyden önce çocuklarımızı ilgilendirmektedir. Dünya’nın en kıymetli varlıkları çocuklarımızı bu önemli gün vesilesiyle sevgiyle kucaklıyor, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum.”