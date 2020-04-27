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Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden öteleneceğini iddia etti

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Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden öteleneceğini iddia etti
Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden öteleneceğini iddia etti

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu cumhurbaşkanının görev süresi konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

BRT’ye konuşan Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığına vekaleten Meclis Başkanının getirilmesi halinde 45 gün içerisinde seçime gidilmesi gerektiğini ancak şuan ülkenin sağlık koşullarının buna uygun olmadığını söyledi.

Ataoğlu, Ekim ayına ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin yeniden ötelenmesine gidileceği yönünde de görüş ortaya koydu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Olağanüstü bir olayla karşı karşıyayız. Olağanüstü olay içinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması doğru değildi. Esas bizim parti olarak önerimiz seçimlerin 1 yıl ertelenmesi idi. 6 aylık ötelemede esasında yetmeyecek” dedi.. 

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