Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Devletimizin Varlığının Simgesi Olacaktır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili başlatılan çalışmaların, KKTC Devleti adına büyük bir onur ve büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

“Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin proje temellerinin atılması ile birlikte, Kıbrıs Türkü’nün büyük mücadelelerle varlığını perçinlediği KKTC Devleti’nin, sonsuza dek var olacağının bir sembolü olacaktır” diyen Ataoğlu, “Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi aynı zamanda iki ayrı devletten biri olan KKTC gerçeğinin de imzası olacaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının gerek konum gerekse de işlevsel açıdan yetersiz bir noktaya geldiğini, yeni bir Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binasının yapımını gerekli hale getirdiğini kaydetti.

Ataoğlu, projenin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tartafından desteklenmesinin de ayrı bir anlamı olduğuna da işaret ederek, “Her alanda olduğu gibi, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduğunu, bu projeye tereddütsüz destek vererek bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Ataoğlu, eleştirilere konu olan proje bedeline yönelik olarak da “Bu projeyi, harcanacak olan maddi kaynak açısından ele alarak eleştirmek, projenin ruhuna yapılacak büyük bir haksızlıktır. Bu proje bütçesel üstü bir noktadadır. Çünkü bu proje ile Devletimizin maneviyatına, siyasi yapısına ve varlığına yapılacak pahabiçilmez bir katkıdır. Bu katkının da, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olaması, projeye ayrı bir anlam ve değer katacaktır” dedi.

Ataoğlu, “1974’den bu yana, gerek ekonomik, gerek siyasi gerek sosyal gerekse de kültürel açıdan, sayısız katkıları ile Kıbrıs Türk Halkı’nın geleceğini bu topraklarda kalıcı hale getiren Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, birçok hastane, okul, yol ve asrın projesi diye nitelendirebileceğimiz projelerle, Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

“Kurumsallaşma ve devlet yapısının güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacak olan projeyi, hükümet olarak desteklediğimizi bir kez daha deklere eder, tartışmaların doğru zeminde ve doğru eksende yapılması gerekliliğini, devletimizin geleceği açısından elzemdir” diyen Ataoğlu, “Başkent Lefkoşa’ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne yakışır, varlığının simgesi haline gelecek bu projeye katkı koyan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, ülkem adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.