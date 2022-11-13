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Ataoğlu: "Daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz"

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Ataoğlu: "Daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz"
Ataoğlu: "Daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz"

Daireden verilen bilgiye göre, şölene, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bakanlık yetkilileri katıldı. Etkinlikler, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile birlikte organize edilen Cumhuriyet Rallisi ile başlarken, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Sevenler Derneği ile organize edilen “Cumhuriyet bisiklet sürüşü” ile devam etti. Ralli ve bisiklet sürücülerine ödül takdiminden sonra 25. Cumhuriyet Şöleni sahne gösterileri ile sürdü.

Gençlik Dairesi Paşaköy Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halkdansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halkdansları Topluluğu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Dans Okulu, Yakın Doğu Dans Okulu ve Seyyah Dans Cyprus sahne gösterilerini gerçekleştirdi. Şölen, Ahmet Evan’ın verdiği konser ile son buldu.

Gençlik Dairesi 25. Cumhuriyet Şöleni açılışında konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, yüzyıllardır bu topraklarda hükmünü sürdüren Türklük kavramının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da 39 yıldır yaşadığını kaydetti. Özsaygın, nice yüzyıllar boyunca da barış ve saygı içerisinde bu topraklarda yaşamaya devam edeceklerini kaydetti. Gençlik Dairesi olarak özverili çalışmalar sonucunda 25. Cumhuriyet Şölenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Özsaygın, tüm katılımcı gruplara, daire personeline ve bakan Fikri Ataoğlu’na katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmasında, bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğünün en anlamlı günde böylesi güzel bir şöleni gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gençlik Dairesi Müdürü ve personeline teşekkür etti.

Ataoğlu, cumhuriyetin büyük bedeller ödenerek kurulduğuna işaret ederek, “tüm zorluklara rağmen güçlü bir şekilde daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz” dedi. Bu yılki kutlamaların ilkinin bugün olduğunu belirten Ataoğlu, "15 Kasım günü de Türkiye’den gelecek misafirlerin katılımıyla coşkunun en yükseğe çıkacağını" ifade etti.

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