Ataoğlu: Demokrat Parti Artık Kilit Parti Değil Kitle Partisidir

23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri için Demokrat Parti delegeleri, ön seçimle adaylarıni belirliyor.

İLK KEZ OY PUSULALARI BiLGISAYAR ORTAMINDA...

Başkent Lefkoşa da Sanayi Odasında bu sabah başlayan ön seçimde ilk kez DP tarafından çağın normlarına uygun bilgisayar sistemi ile oy kullanma işlemi yapılıyor.

Demokrasi şöleni başladı...

DP Genel Başkan Fikri Ataoğlu'nun delege seçimleri öncesi yaptığı konuşma ile başlayan oy kullanma işlemi bu gece saat 22.00'a kadar devam edecek.

Ataoğlu, katılımın ve ilginin yüksek olduğu aday belirme seçiminde yaptığı konuşmada DP üyelerine ilgi ve bağlılıklarından dolayı teşekkür etti.

DP Gelenegi ile Değerleri ile Geleceğe yürüyor...

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkani Fikri Ataoğlu basına yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin geleneksel,köklü geçmişi ve DP ruhu ile ortaya koyduğu yenilikçi vizyon sonucu, istikrar ve güven isteyenlerin çekim merkezi olduğunu söyledi.

Ataoğlu, " Pandemi koşulları çerçevesinde aday adaylığı ve sıralama seçimini yapıyoruz. İlk kez elektronik ortamda bir seçim gerçekleştiriyoruz. Demokrat Parti olarak ilerleyen günlerde ekonomik anlamda yapmayı arzuladığımız manifestoyu da yakında yayınlayacağız. Demokrat Parti, artık bir kitle partisi olarak hareket ediyor. Atılması gereken adımları hep birlikte atacağız. Aday adayı olan arkadaşlarıma ve destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm aday adaylarımız bizler için ayrı bir değerdir. Geçmişte olduğu gibi buğünde değerlerimiz ile Geleceğe, yenilikçi vizyonumuzla hep birlikte yürüyoruz” diye konuştu.

Ataoğlu ve Denktaş'tan birlik beraberlik mesajı

Oy kullanmaya gelen DP eski Genel Başkanı ve halen Milletvekili olan Serdar Denktaş ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu DP demokrasi şöleninde "birlik, beraberlik" mesajı verdi.

Serdar Denktaş, "milletvekili adaylığı için yarışan DP’lilerin heyecanı uzaktan bile anlaşılıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hoşgörülü bir yaklaşım tarzıyla hareket etmemiz gerekiyor. Başarılar diliyorum, hayırlı olsun’ dedi.