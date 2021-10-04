Ataoğlu: Demokrat Parti emin adımlarla ilerliyor

Demokrat Parti (DP) Taşkınköy örgüt binası önceki akşam düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış gecesine başta Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanı sıra, parti yetkilileri, partiye gönül verenler ve yeni üyeler de katıldı.

ATAOĞLU: “DEMOKRAT PARTİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

KKTC’nin geleceğinin daha iyi, olması için tüm imkanlarla birlikte mesai harcadıklarını dile getiren Ataoğlu; “Ülkemizdeki analarımızın, babalarımızın ve evlatlarımızın geleceğinden emin olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya çıkarmak için DP olarak, örgütlerimizle, Kadın ve gençlik kollarımızla, daha fazla örgütlenerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok bölgede kurulan yeni örgütlerle ve var olan örgütlere yeni katılımlarla Demokrat Parti’yi daha iyi anlatarak, güçlenmeye davem ediyoruz. Demokrat Parti, tüm ilçe örgütleri ile seçime her daim hazır bir parti konumundadır. En önemli hedefimiz; her zaman belirttiğimiz gibi, memleketimiz, insanımız ve toplumumuzun hak ettiği düzende yaşamasını sağlamaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizi daha güçlü hale getirecek projeleri ve önceliği ile hazır bir partiyiz.” dedi.



Ataoğlu, açılış ve yeni üye katılımları sonrası, törende bulunan partililere ülkede yaşanmakta olan sorunları, çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.