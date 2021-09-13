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Ataoğlu: “Demokrat Parti Meşalesini Daha da Güçlendirerek Yolumuza Emin Adımlarla Gidiyoruz”

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Ataoğlu: “Demokrat Parti Meşalesini Daha da Güçlendirerek Yolumuza Emin Adımlarla Gidiyoruz”
Ataoğlu: “Demokrat Parti Meşalesini Daha da Güçlendirerek Yolumuza Emin Adımlarla Gidiyoruz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Aydınköy, Mevlevi, Kalkanlı, Zümrütköy, Şahinler ile Serhatköy’ü ziyaret etti.
Ataoğlu, hafta sonu gerçekleştirdiği ziyarette, köy halkıyla sohbet edip, ülke gündemini değerlendirdi, vatandaşın hükümetten beklentilerini dinledi, durum değerlendirmesi yaptı.

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DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, köylere yaptığı ziyaretlerinde, DP’nin hükümet içerisinde önemli sorumluluk ve görevler üstlendiğini anımsatarak, “Partimiz kuruluşundan bugüne kadar ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ düşüncesiyle hareket etmiştir. DP dün olduğu gibi bugün de icraata, her daim halkın arasında yarın seçim olacakmış gibi hazır bir partidir” dedi.
Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Ataoğlu; “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşımızın problemlerini yerinde inceleyip, en etkili çözüm yollarını arıyoruz. Vatandaşlarımızla içi içe olma geleneğimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Ataoğlu, DP’ye yeni katılımların her geçen gün arttığını ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkından aldığımız güven ve destekle her geçen gün daha da büyüyerek 1992 yılında yaktığımız DP meşalesini daha da güçlendirerek, yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Bu meşale güçlenerek daha da aydınlanıyor, meşale aydınlandıkça KKTC’de aydınlık yarınları görmemiz daha da yaklaşıyor” dedi.  

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Ziyaretlerinin artarak devam edeceğini açıklayan Ataoğlu, “Birlik ve beraberlik içerisinde Kıbrıs Türk halkını kucaklayacağız. Bizler siyasete bu ülkeye hizmet etmek için girdik. İşimiz gücümüz de bu doğrultuda. Bizler hizmet vermeye her zamankinden daha fazla hazırız. Halkımızla bütünleşerek, onların istek, arzu ve duygularını yerinde duyarak, daha güçlü bir şekilde hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

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