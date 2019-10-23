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Ataoğlu, DP Genel Başkanlığı’na aday

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Demokrat Parti (DP) Milletvekili Fikri Ataoğlu, 30 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Ataoğlu, DP Genel Başkanlığı’na aday

Ataoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, 27 senedir var olan partinin her kademesinde çalıştığını ve bugünde hizmet etmekten şeref duyduğu Demokrat Parti’ye genel başkanlık için aday olduğunu kaydetti.

Uzun yıllar boyunca DP Genel Başkanlığı yapan Serdar Denktaş’ın bu görevi bırakma kararının ardından partide yeni bir süreç başladığını dile getiren Ataoğlu, parti örgütlerinin, tabanın ve sempatizanların kendisine güven beyan ederek, genel başkanlık için kendisini motive ettiklerini belirtti.

DP Genel Başkanlığı görevinin kendisi için gurur vesilesi olduğunu dile getiren Ataoğlu, ‘gelecek için umut olan bir Demokrat Parti başkanı’ olmayı amaçladığını kaydetti.

Ataoğlu, vizyonunu “Demokrasi için güçlü hukuk sistemi; güvenli ve huzurlu bir KKTC; üreterek büyüyen, büyüyerek güçlenen bir ekonomi; yolsuzluk ve rüşvet ile etkin mücadele; planlı bir gelecek; pozitif siyaset anlayışının egemen kılınması; Anavatan ile kardeşlik temelinde kurumsallaşmış bir ilişki; farklılıkların değil benzerliklerin öne çıkarılması; göç etmeyen bir gençlik; yeşilin ve çevrenin korunması” şeklinde dile getirdi.

Vizyonunu hayata geçirmek için DP’yi mihenk taşı olarak gördüğünü söyleyen Ataoğlu, “Gelecek için Demokrat Parti diyorum… KKTC için Demokrat Parti diyorum…” şeklinde konuştu.

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