Ataoğlu: DP KKTC'in en köklü 3 partisinden biri

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP'nin aday sıralama seçimi sonrası oluşan 50 milletvekili adayı dışındaki aday adayları ile bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, aday adayları ile bir araya geldiği gecede yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“Vefa Demokrat Parti’nin karakteridir” diyen Ataoğlu, “Bir ve beraber olduğumuz sürece, ortaya koyduğumuz tüm hedeflere, partimizi ve ülkemizi taşıyabileceğiz. Birlikte yol yürümeye, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Demokrat Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Ataoğlu, “87 aday adaylığı başvurusu arasında, üyelerimiz demokratik kurallar çerçevesinde, 50 adayımızı belirledi. Bilinmesini isterim ki, sizlerin de katkıları ile aday seçilen 50 adayımızın dışında kalan ker bir üyemiz, bizler için aynı değer ve aynı önemdedir” dedi.

“DEMOKRAT PARTİ KKTC’NİN EN KÖKLÜ 3 PARTİSİNDEN BİRİDİR”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin köklü bir parti olduğuna vurgu yaparak, “Demokrat Parti KKTC’nin en köklü 3 partisinden birisidir. Kökleşen ve her geçen gün daha da büyüyen DP’nin her bir üyesinin, bu büyüme ve güçlenmede payı büyüktür” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu sağlık eğitim ve ekonomik koşulların yanında, ülkenin demokratik yapısının da yeniden tesis edilerek, ülkenin her bir bireyinin eşit ve adaletli bir biçimde yaşayabilecekleri bir düzenin yaratılmasında, DP’nin olmazsa olmaz bir siyasal irade olduğunun altını çizen Ataoğlu, “Ülkemizin gençlerinin, ülkemizin çalışanlarının, ülkemizin kadınlarının kısacası ülkemizin DP’ye bugün dünden daha çok ihityacı vardır. İşte bu sorumluluk bilinci ve hassasiyeti ile birlikte ve beraber, aynı hedef ve aynı hassasiyetle hareket ederek, ülkemizi hak ettiği noktaya çıkaracağız. Çünkü bu ülkeye değer” dedi.