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Ataoğlu: “DP olarak, bir 53 yılın daha heba edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir”

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DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetine destek...
Ataoğlu: “DP olarak, bir 53 yılın daha heba edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir”

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetine destek...

Demokrat Parti Geneşl Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+BM gayri resmi Kıbrıs Konferansı ile ilgili açıklama yaparak, DP’nin görüşünü açıkladı.

Ataoğlu, DP’nin de Cenevrede gerçekleştirilecek gayri resmi konferansta, Dış İşleri eski Bakanı Atay Ahmet Raşit tarafından temsil edileceğini ve DP’nin iki egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm modelini desteklediklerini belirtti.

Ataoğlu açıklamasında, “Yarım asırdan fazla bir süredir devam eden Kıbrıs müzakere sürecinde, uluslararsı arenada Kıbrıs Türkleri’nin çözüm karşısında engel olduğu algısı, Annan Planı ve ardından Crans Montana görüşmelerinin Rum tarafınca bertaraf edilmesiyle, aslında çözümün karşısında Rumlar’ın olduğunun en bariz göstergesi olmuş, dünya kamuoyu da bu gerçeği kabul etmiştir.

Gelinen aşamada, 53 yıllık görüşme ve müzakere süreçlerinin çözümsüz kalmasının en temel nedeni, Rum tarafının Kıbrıs Türk’ünü eşit ortak olarak kabul etmemesidir. 

Elli yıllık bir geçmişi olan görüşmeler sürecinin yine ayni şekilde sürüncemede bırakılması, tanınmış devlet statüsünü gaspetmiş olan Rumların rahatsız olacağı bir durum değildir. Türkler ise maalesef bu süreçten zarar gören taraf oluyor.

Bunun böyle devam edemiyeceği aşikardır.

İki devletli çözüm önerisi bu mantıkla ortaya çıkmış ve resmi görüş olarak benimsenmiştir.

Geldiğimiz noktada Demokrat Parti olarak, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli ile olabileceği inancındayız” dedi.

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs için en sürdürülebilir  çözüm modelinin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli olduğuna dikkati çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi Kıbrıs Konferansı’nda yer alacak müzakere heyetinin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk Dış İşleri heyetinin yanında olduklarını belirtti.

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