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Ataoğlu: DP olarak yeni belediye sürecini selamlıyoruz

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 18’e düşürülen belediyelere ilişkin açıklama yaptı.
Ataoğlu: DP olarak yeni belediye sürecini selamlıyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 18’e düşürülen belediyelere ilişkin açıklama yaptı.


Ataoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 

“DP olarak yeni belediye sürecini selamlıyoruz”

 

“Bu karar, yerel yönetimlerde DP olarak ve hükümetle bir bütün halinde ele aldığımız reformun temeli idi.

Açıklanan karar ile reformun, yeni başlangıçlara sembol olmasını temenni ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yalnızca yerel yönetimlerde yapılan bir reform yetmez.

Her alanda tıkanmışlık yaratan, halkımızın ve icraatın önüne engel koyan her yanlış yapıyı değiştirmeliyiz

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Yani her alanda reform şart.

Bu hususta ısrarımız ve takibatımız her daim devam edecektir. Bahse konu, yeni yasa kapsamında girilecek yerel seçimlerin tüm halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Bununla birlikte, DP olarak seçimlere yönelik hazırlıklarımız halkımıza ve üyelerimize duyduğumuz güven çerçevesinde devam etmektedir.

Yeni bir geleceğe, yeniliklerle ulaşacağımızın bilinciyle, başlayan bu yeni süreci DP olarak selamlıyoruz...”

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