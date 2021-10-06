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Ataoğlu: DP Seçimlere en hazır partidir

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DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Partimiz 1992 yılında daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik , insan hakları ve özgürlük hedefi ile yola çıktı. Kurulduğu günden beridir, aynı hedef ve aynı ruhla, ülke demokrasisinin teminatı olarak
Ataoğlu: DP Seçimlere en hazır partidir

Demokrat Parti (DP), Girne İlçesi Karşıyaka Örgüt toplantısı, Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

DP Karşıyaka Örgüt seçimlerinin de gerçekleştirildiği toplantıda partililere hitap eden DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’ye olan katılımların, partiyi her geçen gün daha da güçlü hale getirdiğinin altını çizdi.

Ataoğlu konuşmasında, DP’nin kuruluş amacını hatırlatarak, “Partimiz 1992 yılında daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik , insan hakları ve özgürlük hedefi ile yola çıktı. Kurulduğu günden beridir, aynı hedef ve aynı ruhla, ülke demokrasisinin teminatı olarak, halkına hizmet etmeye devam etmektedir” dedi.

 

“DP’YE KATILIMLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin logosunda yer alan “daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ve özgürlük” ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olduğuna vurgu yaparak, demokrasinin teminatı olan DP’ye, yoğun katılımların olduğunu, bunun yegane nedeninin, gerek demokrasi, gerek ekonomi gerekse de siyaseten ülkenin umudu haline geldiğinin altını çizdi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’nin cesur, özgürlükçü ve demokrasiye sevdalı, KKTC’ye inanan insanlardan oluştuğuna dikkati çekerek, “Ülkemizin gerek demokrasi gerek ekonomik gerekse de siyaseten, hak ettiği noktaya getirebilecek kadrolara sahip bir partiyiz. Bu sorumluluk bilinciyle, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailemiz doğruldusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” dedi.

 

“DP, SEÇİMLERE EN HAZIR PARTİDİR”

Erken genel seçimlere çok kısa bir süre kaldığına da dikkati çeken Ataoğlu, gerek muhalefet görevinyeken, gerekse de hükümette iken, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkla iç içe olan tek partinin DP olduğunu söyleyerek, “seçime en hazır parti konumundayız. Ne kurultay kavgalarımız var ne de makam kavgamız, tek gailemiz halka en iyi hizmeti vererek, ülkemizi her alanda hak ettiği noktalara taşımaktır” dedi.

“DP, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın ilkelerine bağlı, Cumhuriyete sevdalı, milletine sevdalı, gailesi vatanı ve insanı olan bir partidir” diyen Ataoğlu, Parti örgütlerine seçilen Örgüt Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik kolları başkan ve yönetimlerine, partinin ilkelerine sadık kalarak, halka hizmet noktasında başarılar diledi.

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