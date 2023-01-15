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Ataoğlu: Dr. Küçük'ün verdiği mücadele asla unutulmayacak

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Ataoğlu, Dr Küçük’ün ölümünün 39’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Dr. Küçük'ün verdiği mücadele asla unutulmayacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 39’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

 

“Verdiği mücadele asla unutulmayacak"

Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip, yüreği insan sevgisiyle dolu, milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan, büyük bir özveriyle çalışan, güç, güven ve direniş kaynağı, varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 39. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Küçük’ün cesareti ve kararlığı, bizlere günümüzde ışık olmaya devam etmektedir. KKTC’nin aydınlık geleceği için; O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya, bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Dr. Küçük, her zaman gurur ve özlemle hatırlanacak, verdiği mücadele asla unutulmayacaktır.

Varoluş mücadelesinde gösterdiği liderlikle halkın takdirini ve sevgisini kazanan Dr. Fazıl Küçük ve özgürlük mücadelesinde şehit düşen mücahitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”

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