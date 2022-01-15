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Ataoğlu: Duruş Ve Düşüncelerinin Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz

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Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38.ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.
Ataoğlu: Duruş Ve Düşüncelerinin Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38.ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.


Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:


“Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, Milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan çalışan, Türk toplumuna güç, güven ve direniş kaynağı olan,  Varoluş ve Özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 38. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz…KKTC’nin aydınlık geleceği için;  onun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

 

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