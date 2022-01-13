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Ataoğlu: Eczacıların Özverili Çalışmaları Unutulmayacaktır

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Ataoğlu: Eczacıların Özverili Çalışmaları Unutulmayacaktır
Ataoğlu: Eczacıların Özverili Çalışmaları Unutulmayacaktır

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Eczacıların elini taşın altına koyarak özellikle antijen testlerin yapılmasına ve temas takibinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunduğunu ve yaptıkları özverili hizmetlerin unutulmayacağını söyledi.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni (KTEB) kabul ederek, sektördeki sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Eczacıların yaşadığı sıkıntıları bildiğini ülkede bir tane tehlikeli atık imha tesisi olduğunu ve sağlık bakanlığının bu tesisle işbirliği yapamadığını söyledi.

Çevre Koruma Dairesi olarak Gürdağ firmasının yapmış olduğu Tehlikeli Atık İmha tesisinin sürekli denetlendiğini ve böylesi bir yatırımın ülke için ihtiyaç olduğunu dile getiren Ataoğlu, tehlikeli tıbbi atıkların yasa gereği yurt dışına gönderilemediğinden ülkemizde imha edilmesinin şart olduğunu belirtti.

23 Ocak seçimlerinin ardından aynı masa etrafında oturarak, Eczacıların sorunlarına karşılıklı diyalog yolu ile çözüm üretmeye hazır olduklarını da ifade eden Ataoğlu, sağlık alanında hizmet veren emekçilerin hak ettiği değerli alması gerektiğini söyledi.

Pandemi döneminde Eczacıların elini taşın altına koyarak özellikle antijen teslerin yapılmasına ve temas takibinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunduğunu da dile getiren Ataoğlu, ülkenin zor dönemden geçtiği bu günlerde yapılan özverilerin unutulmayacağını vurguladı.

ÖKSÜZ

KTEB Başkanı Umut Öksüz de yaptığı konuşmada, eczacıların yaşadığı sorunlardan bahsederken, en büyük sıkıntının tarihi geçen ilaçların imha edilmesi olduğunu söyledi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nde yeterli personelin olmadığını, bir çok eczacının kadrosunun başka dairede olduğuna vurgu yapan Öksüz, sağlık konusunun çok ciddi bir konu olduğunu söyledi.

Öksüz, ülkenin en büyük sıkıntısının denetim olduğunu ifade ederek, ilaç ve ecza sektöründe şu an denetimin olmadığını da ifade etti.

Görüşmede  KTEB Genel Başkanı Umut Öksüz’e, KTEB yönetim kurulu üyeleri, ecza deposu yetkilileri ve eczacılar eşlik ederken, DP’li bazı Miiletvekili adayları da hazır bulundu.

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