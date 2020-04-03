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Ataoğlu, Ekonomik Durum İçin De Koordinason Konseyi Kurulması Çağrısında Bulundu

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Ataoğlu, Ekonomik Durum İçin De Koordinason Konseyi Kurulması Çağrısında Bulundu
Ataoğlu, Ekonomik Durum İçin De Koordinason Konseyi Kurulması Çağrısında Bulundu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koronavirüs salgınına karşı Başbakanlık bünyesinde kurulan koordinasyon konseyi gibi, ekonomik kriz için de bir konsey kurulması çağrısında bulundu.

Fikri Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte yetkili ve etkili bir yapının salgın çerçevesinde yaşanacak gelişmelerin doğru yönlendirilmesi hususunda yararlı olacağına inandıklarını; “Koordinasyon Konseyi gibi bir yapının, ekonomik duruma yönelik olarak da kurulmasını” da istediklerini kaydetti.

Ataoğlu, “Gerekirse tüm siyasi partilerin de yer alacağı bir kurumun Danışma Konseyi nitelikli olarak bir araya gelmesini ve görüş üretmesini de bir seçenek olarak değerlendirmekteyiz” dedi.

SİYASET YAPILMAMASI ÇAĞRISI

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bir ortamda siyaset yapılmaması gerektiğini de ifade eden Ataoğlu, “Bununla birlikte, ‘siyaset zamanı değil’ dedikleri halde, bu zor ortamda bile siyaset yapmaya devam edenlerin davranışlarını ise yakışıksız ve son derece talihsiz olarak nitelendiriyorum” dedi.

Şahsi ikbal peşinde olanları kınayan Ataoğlu, bir an önce beraberlik zemininin oluşturulması gerekliliğinin altını çizdi.

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