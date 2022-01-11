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Ataoğlu: Ekonomik Kalkınmanın İlk Adımını Atacağız

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Ataoğlu, beraberindeki bazı DP milletvekili adayları ve parti yetkilileri ile birlikte Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ataoğlu: Ekonomik Kalkınmanın İlk Adımını Atacağız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki bazı DP milletvekili adayları ve parti yetkilileri ile birlikte Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, Memur-Sen de dahil olmak üzere birçok sendika ve sivil toplum kuruluşları ile pandemi sürecinde oluşan ekonomik şartlarla ilgili her zaman işbirliği ve istişare içerisinde olduklarını, gerek çalışanların gerekse de işverenlerin sorunlarını giderme anlamında her zaman ortak paydada buluşmaya hazır olduklarını ifade etti.

 

“DP, UZLAŞI VE ÇÖZÜM ODAKLI SİYASETİ İLE GELECEĞİ PLANLAYACAK BİR YAPIDADIR”

Sorunlara çatışma değil uzlaşı kültürü ile yaklaşmak gerektiğini ifade eden Ataoğlu, iş dünyası, özel sektör ve kamunun bir bütün içinde çalışarak ekonomik kalkınmanın ilk adımını atma kararlılığında olduklarını belirtti.

Ataoğlu, kendisi için uzlaşmacı olmanın esas olduğunu, yeni dönemde de hükümete geldikten sonra, uzlaşı kültürü içinde KKTC Devleti’nin devamlılığını sağlamak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde gelecek yılları planlayacak yapıda olduğunu belirtti.

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MANGA: “DP’NİN ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ DİK DURUŞUNU SELAMLIYORUZ”

Memur-Sen Başkanı Akın Manga da yaptığı konuşmasında, Demokrat Parti’nin hükümet dönemlerinde kendilerine her zaman yardımcı ve işbirliği içerisinde olduğunu, bu ilişkilerin gelecek dönemde de artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Manga ayrıca, DP’nin asgari ücretin belirlenmesindeki dik duruşunu, çalışanlar adına selamladıklarının altını çizdi.

 

 

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