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Ataoğlu: Elimizi her zaman taşın altına koyduk

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Ataoğlu: Elimizi her zaman taşın altına koyduk
Ataoğlu: Elimizi her zaman taşın altına koyduk

Ataoğlu: Elimizi her zaman taşın altına koyduk

Görüşme sonrası açıklama yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Başbakan’ın hükümetin istifasını sunması sonrası oluşan süreç doğrultusunda Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüklerini ve kendi görüşlerini de Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını söyledi. Hükümetin kurulması sürecinde her zaman ellerini taşın altına koyma gayretinde olduklarını ve hükümette yer aldıklarını anımsatan Ataoğlu, geçen zamanda hükümetin istifasının söz konusu olduğunu, ancak Demokrat Parti’nin görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirtti. Ataoğlu, son zamanlarda sağlık ve ülkedeki ekonomik duruma rağmen bir seçimin söz konusu olması durumunda DP’nin en erken zamanda bir seçim olmasından yana olduğunu kaydetti. 26 Aralık tarihini de DP’nin verdiğini söyleyen Ataoğlu, bu konudaki görüşlerinin değişmediğini ifade etti 

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