Ataoğlu: Emekçi Kardeşlerimizin Haklarını Daha Fazla Korumak İçin Projeler Üretmeye Devam Edeceğiz

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs, emeğin ve alın terinin günüdür. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi daha üretken bir ülke olma konusunda işçilerimiz ve emekçilerimizin alın teri ve emeği oldukça fazladır. Bizler emeğin en yüce değer olduğu bilinci ile işçi haklarına karşı hassasiyetle yaklaşıyor, aynı şekilde işçi barışının en iyi seviyede olması ve korunmasına yönelik adımlar atmayı da ihmal etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da emeğe gereken değeri vermeyi kendimize bir sorumluluk biliriz. Emekçi ve işçi kardeşlerimizin haklarını daha fazla korumak için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bizler her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birçok alanda ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi noktasında alın teri döken, üreten, emekleriyle katma değer sağlayan işçilerimizin bu özel günlerini canı gönülden kutluyorum”