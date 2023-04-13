  • BIST 5.136,15
  • Altın 1265.932
  • Dolar 19.3355
  • Euro 21.3788
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

Ataoğlu, EMİTT Furaı’nda Bakan Ersoy ile görüştü

» »
Ataoğlu, EMİTT Furaı’nda Bakan Ersoy ile görüştü
Ataoğlu, EMİTT Furaı’nda Bakan Ersoy ile görüştü

Ataoğlu, EMİTT Furaı’nda Bakan Ersoy ile görüştü

 

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’nda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet ile görüştü.

 

Kabulde bakan Ataoğlu’na milletvekili Ahmet Savaşan, KKTC İstanbul Başkosolosu Seniha Birand Çınar, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay eşlik etti.

 

Bakan Ataoğlu, yaşanan deprem felaketi sonrasında sektörde bir tedirginlik yaşandığını fakat Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile 2023 yılında bir kayıp yaşanmadan planlandığı gibi geçirileceğini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtm ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan tanıtımların 1 ay daha sürmesi için Bakan Ersoy’un talimat verdiğini de ifade eden Ataoğlu, önümüzdeki süreçte daha fazla tanıtım videosu ve daha fazla pazarlama faaliyetini TGA aracılığı ile sürdüreceklerini söyledi.

Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından ülkeye daha fazla tur operatörü yönlendirmek için Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek vereceğini de ifade eden Ataoğlu, 2023 yılının hedeflerin üstünde tamamlanacağını dile getirdi.

Kültür alanındaki projeler hakkında da konuşulduğunu ifade eden Ataoğlu, gerek TÜRKSOY, gerekse iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerin artması için ortak planlamalar yapıldığını söyledi

 

Bakan Ataoğlu ayrıca Emitt Fuarı’na KKTC’den katılan bir çok acente, otelci ve turizm paydaşlarının stantlarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da sapıklık... Video görüntüler incelenecek13 Nisan 2023 Perşembe 16:29
  • Evkaf 452. Yılını kutluyor13 Nisan 2023 Perşembe 16:25
  • Metgin UniLeague Final günü takvimi açıklandı, UKÜ Arena'da Basketbol şöleni yaşanacak13 Nisan 2023 Perşembe 16:20
  • Kuaför, çocuğa cinsel saldırıda bulundu13 Nisan 2023 Perşembe 16:16
  • Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasını sonlandırmak için genelge yayımladı13 Nisan 2023 Perşembe 15:05
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı13 Nisan 2023 Perşembe 13:01
  • Eski Ombudsman Dizdarlı: Bakanlar Kurulu’nun keyfi grev yasaklaması Anayasa’ya aykırıdır13 Nisan 2023 Perşembe 11:32
  • İşte Covid-19'da Son Durum13 Nisan 2023 Perşembe 11:12
  • Köprülü'de Hırsızlık13 Nisan 2023 Perşembe 11:05
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı13 Nisan 2023 Perşembe 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti