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Ataoğlu, Engelliler Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Engelliler Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.
Ataoğlu, Engelliler Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Engelliler Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında;

 

“Engelli bir birey olmak sorun oluşturuyor olsa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

 

Engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak görevimizdir, Unutmamalıyız ki bizlerde her an engelli olabiliriz.

 

Kendimizi onların yerine koyarak düşünmeli ve her birimiz engellilerin daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız.

 

Toplum olarak engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşma temennisi ile, tüm engelli kardeşlerimize ve onların fedakâr ailelerine mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum.

 

Dünya Engelliler Haftası, toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olması dileğiyle.” dedi

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