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Ataoğlu: Engelsiz turizm genişletilecek

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Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, Günay Kibrit başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.
Ataoğlu: Engelsiz turizm genişletilecek

ATAOĞLU: “ENGELLİLERİ KORUMA, REHABİLİTE VE İSTİHTAM YASASI GÜNCELLENECEK”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, Günay Kibrit başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

“ENGELSİZ TURİZM GENİŞLETİLECEK”

Ataoğlu ziyaretinde yaptığı konuşmasında, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha önceden başlattıkları bazı çalışmalar olduğunu dile getirerek, gelecek dönemde engelliler için bir çok proje olduğunu söyledi.

Engelsiz turizm başlığı altında tüm plajlar ve otellerde engellilerin daha rahat tatil yapabilmeleri, daha kolay denize ulaşabilmeleri için başlatılan çalışmanın genişletileceğini ifade etti.

Engellilerin spor yapması için spor kulüplerinin imkan hazırlamasının teşvik edileceğini de belirten Ataoğlu, engelli vatandaşların da ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında yer alabilmesinin önünü açacaklarını vurguladı.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihtam Yasası’nın ele alınarak, güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yeniden düzenleneceğini de dile getiren Ataoğlu, her bireyin eşit şartlar altında yaşam hakkı olduğunu bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirtti.

“ENGELSİZ BİR YAŞAMI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını ve olmaya da devem edeceklerini söyleyen Ataoğlu, “23 Ocak’tan sonra aynı masanın etrafında toplanarak sorunlara çare üreteceğiz. Engelsiz bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

KİBRİT: “ENGELLİ İSTİHDAMINDA ADALET SAĞLANMALI”

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ise ziyarette yaptığı konuşmasında ülkede yaklaşık 6 bin engelli olduğunu, devletin bu kişilerin hayatını kolaylaştırıp, toplum içine daha fazla karışmalarını sağlaması gerektiğini söyledi.

Devlet’te ve özel sektörde engelli personelin çalıştırma oranının çok düşük olduğuna da değinen Kibrit, istihdam konusunda da adaletli bir sistem kurulmasını istedi.

2014 yılında engelliler yasasının geçmesinde Bakan Ataoğlu’nun büyük katkıları olduğuna da değinen Kibrit, bu bağlamda Ataoğlu’na bir kez daha teşekkürlerini sundu.

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